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Среда 15 февраля

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"Давно эмигрировал": младший сын Орбакайте провернул хитрую авантюру

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Сын Орбакайте обдурил всех.

На протяжении долгого времени общественность мучал вопрос о том, куда исчез младший сын Кристины Орбакайте. В сентябре 2022 года социальные сети Дени Байсарова внезапно замолчали, поэтому поклонники, которые привыкли читать его микроблог каждый день, забили тревогу.

Тогда народ зашептался о том, что звездный наследник вслед за своим братом и сестрой уехал за границу. Но парень объявился, заверив, что находится в Москве – проводит время с семьей, работает, ездит по делам, а тишину в социальных сетях и отсутствие на мероприятиях объяснил тем, что сейчас ему и многим другим людям точно не до этого.

"Поэтому, пока беру паузу в этих сферах. Желаю всем здоровья, сил и удачи!" – написал Дени Байсоров в своем микроблоге в прошлом году. Однако о паузе в работе молодой человек не обмолвился ни разу. К слову, сын Кристины Орбакайте, как выяснили журналисты, занимался организацией арт-терапии в Москве, где рассказывал людям о связи искусства с психологическими проблемами.

Сейчас же встречи со звездным наследником прекратились. Неизвестно, на что теперь направлены его действия. Именно поэтому публика полагает, что парень надул доверчивый народ. Путем своего исчезновения он провернул хитрую авантюру — повысил свою популярность и обсуждаемость в социальных сетях.

"Подписчики уверены, что парень давно эмигрировал", – говорится в статье о Дени Байсарове.

И если это так, то почти вся родня Аллы Пугачевой живет за границей. Она с мужем и детьми освоилась в Израиле, Кристина Орбакайте время от времени бывает в Америке, где находятся ее муж и младшенькая дочь Клавдия, да и Никита Пресняков покинул Россию.

15 февраля 2023, 15:00
Кристина Орбакайте. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Prozvezd.info✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Звездные мамы-"сестры" своих детей

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