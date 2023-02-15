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Среда 15 февраля

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"Стала сочнее": интимные фото Кабаевой слили в Сеть

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Поклонники Кабаевой в исступлении.

Многие знаменитости мечтают об откровенных фотосессиях. Не секрет, что они раздеваются перед камерами ради привлечения внимания. Получая от поклонников восторженные комментарии, звезды получают заряд уверенности. Так, недавно свои интимные места продемонстрировала Кабаева. Нет, не Алина, а Саша. Та самая, которая была участницей реалити-шоу "Дом-2".

Кабаева слила в Сеть целых шесть снимков, на которых она в бикини позирует в бассейне и около него. "Доброе утро", – написала Саша, улетевшая в Дубай. Поклонники пришли в восторг от новых откровенных кадров. "Вот это пожарище. Вот это изгибы", "Фигурка точеная", "Умопомрачительная и безумно сексуальная", "Просто ракета!", "Набрала и сочнее стала выглядеть, не только кожа да кости", – написали фанаты.

Напомним, в прошлом году Саша родила сына от своего супруга Егора Зайцева. Этот ребенок для Кабаевой стал вторым. У звезды скандального реалити-шоу есть еще один сын, которого она родила от бизнесмена и кикбоксера Александра Липового. Те отношения были кошмаром для девушки.

Ранее Кабаева похвасталась дорогим подарком, который получила от своего мужа в День всех влюбленных. Что супруг подарил Саше, писали "Дни.ру".

15 февраля 2023, 18:20
Фото: Silas Stein/dpa/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Обо всём с Сашей Кабаевой"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

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