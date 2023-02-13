Попалась, дорогуша! Схватившая ценности Кабаева валит из России

Задравшая нос Кабаева не стала церемониться.

Стало известно о том, что знаменитость покинула территорию России. Попалась, дорогуша! Вылетела Кабаева из аэропорта Домодедово.



Судя по данным, размещенным в Сети, блогерша широко улыбалась и была очень рада своему отъезду. Схватившая ценности, среди которых был паспорт и долгожданный билет, она крупным планом показала их общественности. Саша была, как посчитали многие, очень довольна тем, что валит из России.

Впрочем, стало известно, что поездка надолго не затянется и буквально через три дня мать двоих детей вернется обратно в Россию. Как выяснилось, поездка стала подарком от подруги Кабаевой. Звезда, спросив разрешения у мужа, получила разрешение и радостно помчалась в аэропорт. Проведет она следующие три дня неподалеку от дочери Анастасии Заворотнюк: в солнечном и жарком Дубае.

"Уииии", – подписала свой последний снимок сияющая Кабаева.

Подписчики порадовались за Сашу от всего сердца: "Удачно слетать! Отдохни от этих хмурых дней", "Легкой дороги!"

Напомним, что блогер, которая полетела греть косточки на побережье Персидского залива, приходится тезкой известной гимнастке. Паспорт она хоть и не сменила, уже много лет просит не называть ее Алиной. Звезда хочет тем самым избежать сравнения с чемпионкой Алиной Кабаевой.

