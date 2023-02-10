“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа

Кабаева пожаловалась на семейные проблемы.



На Rutube канале "Счастливый кабан LIFE" был опубликован новый выпуск шоу "Угадываем по губам". Героями ролика стала пара блогера Кабаевой и ее мужа. Супругам в ходе шоу нужно было доказать, что они настолько хорошо понимают друг друга, что смогут отгадать фразы, которые произнесет их половинка, пока они слушают музыку в наушниках.

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Всего ведущая провела четыре раунда, в ходе которых Саша и Егор продвинулись от фразы "Жопа муравья" до "Лампочка светит". В ходе игры вышедшая замуж женщина вскрыла пороки знаменитого мужа: вместо того, чтобы смотреть на артикуляцию губ, он смотрит ей исключительно в глаза, и потому плохо угадывает фразы.

"Где мои цветы?" – медленно выговорила Кабаева, глядя супругу прямо в глаза.

В ответ на это мужчина предположил, что произнесла она "Я тебя люблю". Услышав о том, что вариант был неверен, партнер и вовсе предпочел сдаться.



В целом, выпуск получился очень смешным, потому что гостям шоу, несмотря на кажущуюся легкость заданий, пришлось непросто и при отгадывании почти каждой из фраз и сама Кабаева, и ее известный муж допустили много нелепых и абсурдных предположений.

Напомним, что у женщины, ставшей героиней последнего выпуска шоу, есть известная однофамилица Алина Кабаева, сходства и сравнения с которой женщина боится так сильно, что даже сменила имя. Хотя, как утверждают следующие, в паспорте у нее до сих пор чернеют слова "Алина Кабаева".

