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Шоу-бизнес
“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа

“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа

Кабаева пожаловалась на семейные проблемы.
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На Rutube канале "Счастливый кабан LIFE" был опубликован новый выпуск шоу "Угадываем по губам". Героями ролика стала пара блогера Кабаевой и ее мужа. Супругам в ходе шоу нужно было доказать, что они настолько хорошо понимают друг друга, что смогут отгадать фразы, которые произнесет их половинка, пока они слушают музыку в наушниках.

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Всего ведущая провела четыре раунда, в ходе которых Саша и Егор продвинулись от фразы "Жопа муравья" до "Лампочка светит". В ходе игры вышедшая замуж женщина вскрыла пороки знаменитого мужа: вместо того, чтобы смотреть на артикуляцию губ, он смотрит ей исключительно в глаза, и потому плохо угадывает фразы.

"Где мои цветы?" – медленно выговорила Кабаева, глядя супругу прямо в глаза.

В ответ на это мужчина предположил, что произнесла она "Я тебя люблю". Услышав о том, что вариант был неверен, партнер и вовсе предпочел сдаться.

В целом, выпуск получился очень смешным, потому что гостям шоу, несмотря на кажущуюся легкость заданий, пришлось непросто и при отгадывании почти каждой из фраз и сама Кабаева, и ее известный муж допустили много нелепых и абсурдных предположений.

Напомним, что у женщины, ставшей героиней последнего выпуска шоу, есть известная однофамилица Алина Кабаева, сходства и сравнения с которой женщина боится так сильно, что даже сменила имя. Хотя, как утверждают следующие, в паспорте у нее до сих пор чернеют слова "Алина Кабаева".

Фото: pixabay.com
Автор: 10 февраля 2023, 17:00 Источник: Rutube, канал "Счастливый кабан LIFE" ✓ Надежный источник
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