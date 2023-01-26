Большое горе: скрывавшая положение любовница Виторгана потеряла своих крошек

Избранница Максима Виторгана держит публику в курсе всего.

Роман Максима Виторгана и Нино Нинидзе начался вскоре после того, как артист развелся с Ксенией Собчак, а актриса – с коллегой по цеху Кириллом Плетневым. Влюбленные некоторое время скрывали свое положение, и лишь на светском мероприятии раскрыли, что состоят в романтических отношениях.

В прошлом году ходили слухи, что Виторган бросил Нинидзе, поскольку актер улетел в Израиль без избранницы. Пока Максим проводил время за границей, Нино, оставшаяся в Москве, то и дело публиковала фото и видео, на которых она выглядела несчастной. Так актриса невольно провоцировала слухи о разрыве.

Но, как выяснилось совсем недавно, Нинидзе и Виторган до сих пор вместе. Нино прилетела в Израиль, чтобы встретить Новый год вместе с возлюбленным. Об этом стало известно благодаря кадрам, появившимся в популярной соцсети. Кстати, актриса, в отличие от избранника, по-прежнему держит поклонников в курсе некоторых вещей, порой даже самых незначительных.

Например, недавно Нино Нинидзе, вернувшаяся в Москву, во время поездки в такси записала видео, в котором рассказала, что у нее исчезли веснушки. Возлюбленная Максима Виторгана, потерявшая своих крошек, которые, кажется, еще совсем недавно были на ее лице, пожелала, чтобы это событие было самым большим горем как в ее жизни, так и в жизни подписчиков.