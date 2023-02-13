На глазах у другого мужика: Извращенец Панин вставил между ног железный агрегат

Панин в экстазе!

За последние годы у некогда востребованного в России актера сложилась не очень хорошая репутация – пьянчуги, скандалиста и извращенца. Уж очень звезде понравилось появляться перед поклонниками голышом, трубить о своих сексуальных предпочтениях и пристрастию к алкоголю, а параллельно с этим поливать грязью годами кормившую его страну. В общем, Алексей Панин привык ни в чем себе не отказывать.

Ну, и конечно не обходится без фотографий и видео, которыми актер буквально кричит о том, как он счастлив на чужбине. Вот и на этот раз он показал поклонникам занимательный ролик. Как оказалось, в Марбельи, на юге Испании, артист встретил близкого по духу человека – Леву из "Би-2", который, напомним, не так давно отличился негативными высказываниями в адрес своей страны.

Приятели решили покататься на велосипеде, вставив между ног железный двухколесный агрегат. Солист знаменитой группы держался в дороге очень уверенно, а вот Алексей Панин, кажется, давно не катался. "Не упасть бы!", – кричал актер в экстазе от полученных эмоций, но не постеснялся выглядеть нелепо на глазах у другого мужика.

"Я сел на велосипед и радуюсь жизни", – написал в своем микроблоге артист, еще раз акцентировав внимание на своем счастье.

Впрочем, в одном из недавних интервью он признавался, что в Испании с работой по профессии у него все не так просто. Алексея Панина не берут в проекты, и всему виной его скандальный имидж, который якобы создали СМИ, а не он сам своими скандальными выходками.