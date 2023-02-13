"Лежу и умираю": Близкие окружили загибающуюся от туберкулеза на чужбине Хаматову

Хаматова сделала срочное заявление.

Скоро будет год как некогда востребованная в России актриса живет за границей. Звезду, конечно, взяли в театр в Риге, но постановок с ее участием не так много. Так что, в свободное от работы время (а его наверняка много) Чулпан Хаматова ностальгирует о прошлом и защищает своих коллег – тех, кто так же как и она попер против своей родины.

Накануне она записала видеообращение, в котором отчитала руководство театра "Современник" за увольнение Лии Ахеджаковой, встав на защиту подруги. Во время своей пламенной речи актриса вспомнила, как коллега всегда была готова прийти на помощь, и поделилась эпизодом из жизни, о котором публика до этого не знала.

Однажды Лию Ахеджакову экстренно попросили заменить актрису на гастролях в США. И хотя роль была маленькая, она согласилась ехать на чужбину. Героиня Чулпан Хаматовой в одной из сцен лежала в кровати и загибалась от туберкулеза. Тогда ее окружили близкие, в числе которых была героиня Лии Ахеджаковой. И то, как она играла, привело в восторг беглянку.

"Лежу и умираю. И тут вдруг я слышу... Лия начинает играть так, что я забываю в этот момент, что я умираю. Я поднимаю голову, потому что я совершенно неосознанно... Я не могла не посмотреть", – рассказала актриса.

Актриса заверила, что те, кто пишет негатив в адрес звезды – глупые люди. А театр, мол, лишился самого хорошего. К слову, за актрису, которая поливала грязью Россию, вступилась не только Чулпан Хаматова. По данным ОСН, на ее защиту встала и Ксения Собчак.