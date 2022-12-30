"Это любовь": невеста Виторгана переспала за его спиной с другим мужиком

Максим Виторган и Нино Нинидзе были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса до февраля 2022 года. Потом актер внезапно покинул Россию. Его любовница, которую до сих пор считают невестой, так и не стала законной женой, осталась в стране.
Нинидзе тяжело переживала разлуку, публиковала депрессивные посты и заметно похудела за этот год. Поклонники как могли поддерживали ее, но все было тщетно. Лишь погрузившись с головой в работу она смогла немного отвлечься от мучительной разлуки.
Воссоединились Максим Виторган и Нино Нинидзе или нет, не известно. Однако на днях в аккаунте актрисы появилось странное видео, на кадрах которого она... спит с другим мужчиной. Пару застукали в гримерке в перерыве между рабочими моментами. Все были в шоке от увиденного. Никто такого не ожидал. Но чудеса случаются под Новый год, и, судя по всему, Нинидзе нашла свое счастье.
"Последняя смена в этом году. Приглашаю актеров на площадку", – с этими словами коллега Нинидзе и Ивана Фоминова зашла в гримерку и увидела картину: оба спали в одежде на диване в позе полусидя.
"Это любовь", – подписала следующую историю Нинидзе. Сзади нее на пассажирском кресле ехал все тот же Поминов с букетом цветов. Судя по всему, пара уже неразлучна как на работе, так и в свободное время.
Поклонники предположили, что Нино Нинидзе отомстила так бросившему ее Максиму Виторгану. Ведь не могла же она терпеть вечно, жизнь то проходит...