Чумаков обесценил униженную Ковальчук на глазах у всех: Ничего не значит

Певец Алексей Чумаков начал открыто флиртовать с поклонницей и получил взаимность.

Российские певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук являются одной из самых гармоничных и закрытых пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты не выносят сор из избы, из-за чего вокруг них постоянно появляются сплетни. В последнее время ходят слухи, что Чумаков и Ковальчук едва ли не на грани развода. Однако официально это не подтверждено. Тем не менее, существует много фактов, указывающие на странные отношения в семье.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук состоят в браке уже 14 лет и воспитывают дочь Амелия, о которой мало что известно, а видно ее еще реже. В последнее время поговаривают, что в семье все не так просто, поэтому якобы Ковальчук больше и не рожает. Фанаты шепчутся, что рано или поздно пара распадется, несмотря на наличие дочери.

СМИ не раз ловили Чумакова на неоднозначных комментариях, которые только усугубляли положение пары. "Изменяют все и всегда, кто-то физически, кто-то ментально", – говорил он как-то в ютуб-шоу "Откройте, Давид!". Ковальчук отличалась не лучше мужа. Все это наводило народ на мысли.

Однажды Чумаков и вовсе начал открыто флиртовать с поклонницей и обесценил брак с униженной Ковальчук у всех на глазах. Конечно, он сделала это с юмором, но звучало это довольно странно.

"Девушка сказала: "Ты женат?". Я сказал "это ничего не значит", но это был юмор. Странно, что никто этого не понял", – оправдывался Чумаков в шоу "Светская хроника" на Пятом канале.

После таких шуточек фанатка получила ложную надежду на любовь с артистом и потом еще долго преследовала его.

https://www.5-tv.ru/projects/1000098/svetskaa-hronika/broadcasts/