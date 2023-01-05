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Шоу-бизнес
Вкусное блюдо для самых близких: семга с овощами по рецепту Натальи Подольской

Вкусное блюдо для самых близких: семга с овощами по рецепту Натальи Подольской

Россия отметила Новый год, но на этом зимние праздники не заканчиваются. Впереди – Рождество, Старый Новый год, Крещение. А это значит, что еще придется подумать о блюдах для праздничного стола. "Дни.ру" вспоминают рецепт семги с овощами от Натальи Подольской.
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Рецепт семги с овощами от Натальи Подольской можно назвать простым, и это блюдо точно понравится тем, с кем вы собираетесь отметить светлые зимние праздники. Для приготовления понадобится, конечно же, семга (филе с кожей) – будет достаточно шесть-восемь кусочков. Также не забудьте взять три баклажана, два-три кабачка, одно соцветие брокколи. А еще будут необходимы специи для рыбы, соль и оливковое масло.

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Наталья Юрьевна Подольская

Наталья Юрьевна Подольская певица

Промыв филе как следует, нужно его обмазать хорошенько растительным маслом, немножко посолить и выложить на противень (используйте фольгу). Не забудьте помыть кабачки и баклажаны. Нарезать эти овощи нужно по-разному: баклажаны – вдоль, а кабачки – кружочками. Брокколи нужно будет разделить на соцветия.

Хоть специи предназначены для рыбы, нанести их на овощи тоже можно. Соль использовать по вкусу. Баклажаны и кабачки выложите рядом с рыбой. Противень нужно погрузить в духовку, которая к этому моменту должна быть разогрета до 180 градусов. Процесс запекания занимает примерно 40 минут. Когда блюдо приготовиться, для сервировки можно использовать лимон.

Вот такой рецепт семьи с овощами от певицы Натальи Подольской. Ранее супруга Владимира Преснякова рассказывала, как порадовать своих близких наивкуснейшей выпечкой.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2023, 22:09 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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