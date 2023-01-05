Вкусное блюдо для самых близких: семга с овощами по рецепту Натальи Подольской

Россия отметила Новый год, но на этом зимние праздники не заканчиваются. Впереди – Рождество, Старый Новый год, Крещение. А это значит, что еще придется подумать о блюдах для праздничного стола. "Дни.ру" вспоминают рецепт семги с овощами от Натальи Подольской.

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