“Вот как я умею!”: покрасневшая как рак Гузеева выставила на фото смачную дырочку

Лариса Гузеева постоянно раздавала советы героям шоу "Давай поженимся!", да и в соцсетях звезда нередко делилась своей мудростью. Но артистка раскрывает не только рецепты счастья, но и кулинарные рецепты. В интернете можно найти немало блюд, которыми делилась телеведущая.
В том, что Лариса Гузеева любит готовить, недавно лишний раз убедились подписчики ее телеграм-канала. Актриса выставила фото, на котором запечатлен ломтик хлеба с одной смачной дырочкой и несколькими маленькими. "Вот как я умею. Кружева!", – похвасталась знаменитость тем, что может делать выпечку воздушной. В кадр также попали покрасневшие как раки пальцы телеведущей. Такой цвет они, возможно, приобрели из-за освещения или горячего хлеба.
Поклонников поразило умение Гузеевой приготовить красивую, воздушную выпечку. Тому доказательство множество восторженных реакций под публикацией знаменитости.
Ранее сообщалось о том, что шоу "Давай поженимся!" больше не вернется в эфир. Стало быть, Лариса Гузеева вынуждено покинула проект. Поклонники же не теряют надежду, что в будущем Первый канал вновь будет показывать любимое шоу.