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Узнали случайно: известие об уходе Гузеевой всполошило россиян

Лариса Гузеева шокировала публику. Ведущая сделала громкое заявление.
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Уже почти на протяжении года на первом канале не выходит популярное российское шоу "Давай поженимся". Все это время телезрители не теряли надежду на то, что любимая программа вернется в эфир.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Мечтам многих россиян, судя по всему, не суждено сбыться. По крайней мере, однозначное заявление телеведущая Лариса Гузеева не оставила им шансов.

Знаменитость ошарашила поклонников новостью о том, что ни один выпуск "Давай поженимся" больше не увидит свет. Таким образом, Гузеева сообщила о своем уходе из проекта. Лариса Андреевна вступила в диалог с поклонницей и раскрыла планы. "И вам всех благ в новом году! Когда же уже будет "Давай поженимся!"?", — написала поклонница. "Никогда", — однозначно ответила Лариса Гузеева.

Стоит отметить, что слухи о закрытии шоу ходят уже довольно давно, при этом официальных комментариев по данному поводу не поступало. Первый канал весной и летом сообщал, что проекты возобновятся в подходящее время, но пока что они на паузе.

Журналисты предположили, что "категоричное заявление" Гузеевой является лишь сиюминутной эмоцией телеведущей. Ранее, отвечая на этот же вопрос, звезда говорила: "Не дождетесь".

Примечательно, что Гузеева по сей день является лицом Первого канала. Ведущая без работы не сидит: она сменила Дмитрия Нагиева на проекте "Голос. 60+", а также провела новогоднюю ночь на главной кнопке страны.

Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2023, 11:20 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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