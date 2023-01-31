“Скоро на тот свет”: вид раздувшейся как шар Успенской ошарашил россиян

68-летняя Любовь Успенская не скрывает, что перенесла не одну пластическую операцию. В погоне за красотой певица с помощью хирургов и косметологов омолодила лицо, причем так, что она перестала походить на себя. Также артистка хвастается, что увеличила пятую точку.
В интернете шутят, что Успенская, вставив импланты в ягодицы, сзади раздулась как шар. Да и перетянутое лицо королевы шансона не выглядит естественно. Но Любови Залмановне, кажется, плевать на пересуды. Видно, что она наслаждается собой и готова делать все ради того, чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливой.
Недавно Успенская поделилась в популярной соцсети снимком, на котором запечатлена вместе со своей любимой дочерью Татьяной Плаксиной. Певица продемонстрировала результат безупречной работы визажиста. Но вид артистки лишь ошарашил россиян. "Просто не узнать", "Обе похожи на японских кукол", "Видно, Любаша боится старости больше чем смерти", – прокомментировали интернет-пользователи.
Но есть и те, кто поддержал стремление Любови Успенскую выглядеть моложе своих лет. "Красавица Любаша! Что ей терять! Скоро все равно на тот свет", "Самое интересное, что Любе пофиг на мнение", – высказались поклонники.