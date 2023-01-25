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Среда 25 января

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Сперма из пробирки для матери-одиночки: дочь Успенской поздравляют с беременностью

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Новая жизнь зарождается в животике!

Вся страна следила за драмой, которая разворачивалась в семье Любови Успенской. В 2018 году ее дочурка Татьяна Плаксина неудачно упала с велосипеда. В результате этого она сломала челюсть. Потребовалось множество пластических операций и длительное восстановление.

В 2020-м году Татьяна Плаксина уехала жить в США, чтобы дистанцироваться от матери. Но там ее жизнь сложилась скверно: девушка попала под влияние дурных людей, стала злоупотреблять запрещенными веществами. А параллельно обвиняла знаменитую мать в деспотизме.

Сегодня непутевая дочь Успенской перебесилась. Она начала карьеру художника, совместно с модельером Аникой Керимовой выпустила коллекцию одежды. А сейчас мать продюсирует дебютный диск Тани. И Плаксина уже выходит на сцену.

А только что сразу несколько телеграм-каналов сообщили сногсшибательную новость: якобы 33-летняя Татьяна Плаксина ждет ребеночка и скоро подарит внука Любови Успенской. Говорят, что забеременеть Танюше удалось при помощи ЭКО - экстракорпорального оплодотворения. Эта вспомогательная репродуктивная технология чаще всего используемая в случае бесплодия. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно донорской спермой в пробирке, а полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Если учесть, что мужa у Пласкиной нет, но, вероятно, она решила быть матерью-одиночкой как Наталья Фриске. Официальных комментариев от Успенской и наследницы пока не было.

Напомним, сама Любовь Залмановна в молодости пережила трагедию — смерть новорожденных сыновей-близнецов и уже не надеялась испытать радость материнства, но неожиданно забеременела в 35 лет от четвертого мужа.

25 января 2023, 17:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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