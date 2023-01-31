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Шоу-бизнес
Харатьян поведал о трагедии всенародно любимой звезды: Они любят друг друга, но расстаются

Харатьян поведал о трагедии всенародно любимой звезды: Они любят друг друга, но расстаются

Актер шокировал публику.
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В минувший понедельник, 30 января, вся Россия отмечала столетие всенародно любимой звезды кино, патриарха советской комедии Леонида Гайдая. Работы Народного артиста СССР стали бессмертной классикой. Его фильмы дарили простому народу надежду и улыбку в самые трудные годы.

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Картины великого режиссера не потеряли свою актуальность до сих пор, а фразы его героев давно разлетелись на цитаты. Правда, жизнь сценариста за камерой не было такой веселой, о чем поведал Дмитрий Харатьян.

По данным Пятого канала, 30 января в Доме кино прошел вечер памяти Леонида Гайдая. На церемонии собрались отечественные звезды кино и театра. Среди гостей можно было встретить Наталью Варлей, Леонида Ярмольника и Александра Ширвиндта, Наталью Селезневу, Эммануила Виторгана и других.

Почтить память режиссера пришел и Народный артист России Дмитрий Харатьян. Он шокировал публику, рассказав со сцены о трагедии Леонида Гайдая. Оказывается, у режиссеры были серьезные проблемы в годы учебы.

По словам актера, советскую звезду чуть не исключили из ВГИКА, поставив "двойку" за актерское мастерство. Кроме того, артист исполнил песню на стихи, которые режиссер читал при поступлении в вуз.

Дмитрий Харатьян уточнил со сцены, что стихотворение Иосифа Уткина "Типичный случай" посвящен одной паре. "Они любят друг друга, но расстаются", – отметил артист.

Дмитрий Харатьян. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2023, 16:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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