Какая жуть: похолодевшая вдова Этуша начала трястись после сильнейшего испуга

Господи, спаси и помилуй!

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...

Сегодня вечера ей скрашивает просмотр хороших фильмов. Одно из самых сильных впечатлений последнего времени – остросюжетный фильм "Вышка". Это драматическая лента Скотта Манна про восхождение на заброшенную 610-метровую телевышку, которую вскоре должны снести. Героиня с нее хочет развеять прах погибшего в горах мужа.

"Кто не смотрел фильм "Вышка" – обязательно посмотрите! – советует впечатлительная вдова Этуша. – Мне одной, что ли, от страха трястись?"

Оказалось, потрясение было сильнейшим. "У меня руки и ноги холодели то вместе, то поврозь, то попеременно, – вспоминает свои ощущения вдова. – Давно такого не смотрела!"

Была у нее в жизни еще одна серьезная эмоциональная встряска – фильм "Живые" 1992 года. "Летать потом долго не захотите! Основано на реальных событиях!" – до сих пор содрогается вдова. Насмотрелась она ужасов, настрадалась!..