Тест: отгадайте фильм с Лановым по кадру

Проверьте себя: как хорошо вы знаете творчество Ланового?

За свою творческую карьеру артист появился во многих знаковых фильмах – "Офицеры", "Война и мир", "Анна Каренина". Кстати, в последнем он снялся вместе с бывшей женой Татьяной Самойловой. Статный красавец с проникновенным голосом был обласкан и вниманием режиссеров, и женщин.

Василий Лановой дебютировал в кино еще во время учебы в "Щуке", его первым фильмом стал "Аттестат зрелости". Но настоящая народная любовь пришла к нему после выхода на экраны ленты "Алые паруса".

Проверьте себя: хорошо ли вы знаете фильмы с Василием Лановым?