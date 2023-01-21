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"Ничего живого нет": провонявшего трупным запахом Якубовича решено ликвидировать

Стало известно о незавидной судьбе Леонида Якубовича.
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Леонид Якубович, известный на всем пост-советском пространстве как бессменный ведущий шоу "Поле Чудес" вот уже больше 20 лет произносит в объектив камеры свою коронную фразу "Крутите барабан!" Разумеется, к нему приходят разные гости, приносят ему разные подарки, но иногда их стремление выделиться переходит границы.

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Например, в последнем выпуске гостья привезла с собой бусы из засушенной корюшки, которые вручила ошарашенному ведущему. Леонид Якубович, получивший сувенир, провонявший все Останкино трупным запахом рыбы, по словам участницы, запомнит этот подарок надолго.

Видимо, желая немного отвлечься от такого сюрприза, Леонид Якубович решил попробовать себя в новом проекте: шоу "Подкаст.Лаб", вышедшем на Первом канале. Однако вместо восторженных откликов телеведущий, увы, получил лишь критику.

Продюсер Дмитрий Ашуров не просто раскритиковал формат и содержание шоу об авиации, но и поделился предположением, что передачу Леонида Якубовича вскоре будет решено ликвидировать из-за отсутствия просмотров. По его мнению, фон программы "мрачный" и она сильно недоработана, из-за чего не понятна аудитория, для которой предназначен ее показ.

"Азарта и ничего живого нет. Погнались за трендом и не адаптировались", – поделился эксперт мнением о новом детище Леонида Якубовича.

Леонид Якубович. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press
Автор: 21 января 2023, 10:59 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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