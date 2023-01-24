Разврат на всю страну: сисястая любовница Виторгана опозорила хахаля перед камерой в чем мать родила

Нино Нинидзе шокировала видом.

После развода с телеведущей Ксенией Собчак актер Максим Виторган сблизился с коллегой по цеху Нино Нинидзе. Пара до сих пор не оформила отношения, а в последнее время ходили слухи, что они и вовсе расстались по политическим соображениям.

Слухи о расставании Виторгана и Нинидзе обсуждаются не первый месяц, их периодически подогревает сама актриса, публикуя полные трагичности и скорби посты. Звезды по отдельности появлялись на светских мероприятиях, а одну из премьер любовница Виторгана и вовсе покинула не с бойфрендом, а с бывшим супругом Кириллом Плетневым.

В ноябре Максим Виторган словно с цепи сорвался и раскритиковал СМИ, которые писали о его эмиграции в Израиль и разрыве с возлюбленной Нино Нинидзе. Тогда он опроверг эти домыслы.

Так или иначе, новый год пара провела вместе, об этом свидетельствовали кадры, разлетевшиеся по Сети. Таким образом Виторган и Нинидзе поставили точку в вопросе о вероятном расставании, доказав продолжение своих отношений.

На днях в Сети всплыло провокационное фото Нино Нинидзе, которое выглядит вызывающим. Кадр опубликовала женщина-фотограф, которая имела честь снимать блеснувшую грудью любовницу Виторгана. Судя по всему, Нино снималась в чем мать родила, так что сбросила перед фанатами все маски. Впрочем, пока Нинидзе официально не жена, она может щеголять голой и позорить своего хахаля направо и налево, показывая разврат на всю страну.