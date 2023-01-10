"Меня тошнит": Прятавшая округлившийся животик Кудрявцева раскрыла правду о своем положении

Знаменитая блондинка последовала примеру своих коллег по творческому цеху и отправилась отдыхать за границу. Звезда находится в Омане, где проводит время у океана или путешествует, изучая окрестности. И, конечно, Лера Кудрявцева не забывает делиться фотографиями и видео со своими поклонниками.
После пары кадров, к слову, народ заметил, что телеведущая подозрительно прикрывает одну часть своего тела. Фигуре 51-летней артистки можно только позавидовать, но время от времени она стала прятать свой живот. И, по мнению россиян, не зря. В комментариях под одним из снимков, где блондинка позировала в белом балахоне, скрывшим ее фигуру, народ отметил, что ее животик округлился. Видимо, всему виной новогодние застолья.
Впрочем, подобные слова Лера Кудрявцева вряд ли принимает близко к сердцу. Тем более, находясь под солнцем, ей точно не до этого. Зато теледива нашла время высказаться насчет звезд, которые покинули Россию, и раскрыть правду о своем положении в этой ситуации. Ее гневная речь коснулась тех, кто не просто удрал, но и стал "вредить", а также дала понять, что такие люди ей неприятны.
"Меня тошнит от уехавших, которые полоскают свою (когда -то) страну, потому, что это сейчас "принято". Уехал – заткнись!" – резко выразилась блондинка.
Возможно, на такую речь ее сподвиг скандал с Артуром Смольяниновым, который перебрался за границу и стал поливать грязью свою родину. Сейчас его интервью осуждают многие, и, может быть, Лера Кудрявцева оказалась в их числе.