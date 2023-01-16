Вдовья судьба Наташи Королевой: мужу певицы предрекли ранний уход

21 августа в 2003 году в Санкт-Петербурге был зарегистрирован брак эстрадной артистки Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Вместе они воспитали единственного сына Архипа. Спустя почти 20 лет брака супруги продолжают жить вместе. Даже просочившиеся в Сеть признания в изменах не смогли разрушить долгие отношения.
Однако, разговоры о несчастливой судьбе Наташи Королевой продолжают появляться. Так, мужу певицы, можно сказать, предрекли ранний уход. Всему виной может стать имя артистки. Эксперты говорят, что женщины с таким именем привыкли быть главными, доминирующими персонажами в отношениях.
Нередко случается так, что спокойные и меланхоличные мужья Наташ просто не выдерживают темпа жизни своих избранниц. Постоянная гонка заставляет мужчин быстро истощаться. Это, в свою очередь, приводит к быстрому уходу мужчин из жизни.
Конечно, пока нет никаких предпосылок к исполнению такой вдовьей судьбы Наташи Королевой. На жизнь Наташи и Тарзана может повлиять множество факторов. Пока поклонникам остается следить за любимой пара и верить в их искренние чувства.