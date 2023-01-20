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Шоу-бизнес
"Ужасная ошибка правосудия": Алеку Болдуину светит реальный тюремный срок

"Ужасная ошибка правосудия": Алеку Болдуину светит реальный тюремный срок

Прокуратура выдвинула обвинение против актера.
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В США вновь активно обсуждают трагедию на съемках фильма "Ржавчина", в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер картины Джоэла Соуза получил ранение. Стрелявшим из пистолета оказался популярный американский актер Алек Болдуин, который был уверен, что использует реквизит во время исполнения роли.

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 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Следствие шло полтора года. Однако обстоятельства дела, в частности, тот факт, что оружие звезде Голливуда передал помощник режиссера, не спасли его от уголовного преследования. По данным NBC, прокуратура выдвинула обвинение против актера.

Теперь ему светит реальный тюремный срок. Как отмечает Пятый канал, Алек Болдуин обвиняется в непредумышленном убийстве. Согласно законам США, артисту может грозить реальный тюремный срок от полутора лет и более.

Меж тем, адвокат кинозвезды не согласен с обвинением. По его версии, американский актер стал жертвой "ужасной ошибки правосудия". Юрист подчеркнул, что его клиент не мог даже предполагать, что оружие заряжено боевым патроном и что они вообще присутствуют на съемочной площадке.

Адвоката Алека Болдуина заявил, что намерен оспаривать обвинение, выдвинутое прокуратурой. Он не сомневается в победе, уточняет телеканал "360". К слову, обвинение также предъявлено помощнику режиссера по реквизиту, который передал актеру оружие. Об этом сообщает RT.

Фото: F Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 20 января 2023, 09:40 Источник: NBC ✓ Надежный источник

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