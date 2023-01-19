Сбежавшая в Америку из-за таинственного любовника Чехова взвыла после возвращения в Россию: Нет сил

Анфиса Чехова пожаловалась поклонникам.

Анфиса Чехова около трех лет встречается с мужчиной, который, по словам телезвезды, живет в Америке. Она никогда не показывала возлюбленного поклонникам. Знаменитость публиковала фото и видео, на которых запечатлены лишь части тела избранника.

В том числе из-за таинственного мужчины Чехова на время сбежала из родной страны. Проводя дни в Северной Америке, Анфиса была на седьмом небе от счастья. Но все хорошее когда-то заканчивается. Звезда уже возвратилась в Россию. Правда, сейчас она чувствует себя неважно.

Чехова пожаловалась на джетлаг (синдром смены часового пояса), который, по ее словам, будет мучить ее целых две недели. "Расслабляться я не могу, работы много, поэтому буду спать на ходу", – взвыла телеведущая из-за своего состояния. Звезда также призналась, что у нее "нет времени и сил" на то, чтобы ответить каждому подписчику, который поинтересовался ее времяпрепровождением в Америке.

Анфиса Чехова пообещала рассказать подробнее о своем любовнике лишь тогда, когда она соберется выходить замуж или заводить ребенка. Телеведущая дала понять, что просто так не намерена рассказывать о своей личной жизни.