Бомжующий на чужбине пьянчуга Панин устроил дебош на сцене: Истерил и ругался матом

Алексей Панин снова опозорился

Некогда известному в России актеру сейчас не позавидуешь. Вместе с дочерью он перебрался в Испанию, откуда теперь поливает грязью страну, которой должен быть благодарен за свое беззаботное существование. А жил Алексей Панин до недавнего времени и правда очень хорошо.

В одном из последних интервью он рассказал о пагубных пристрастиях, выставив себя настоящим пьянчугой. Но заверил, что все это осталось в прошлом, а сейчас он якобы не выпивает. Звезда "Жмурок", кажется, решила придерживаться здорового образа жизни. А может быть, изменить привычки пришлось на фоне отсутствия работы?

Со съемками в Испании у Алексея Панина все плохо. В том же интервью он говорил, что в проекты его не берут, а виной всему скандальный образ, созданный, по его словам, прессой. Впрочем, сам он охотно придерживается этого образа.

Время от времени телеграм-канале звезды появляются очень противоречивые кадры и истории. Например, не так давно артист буквально бомжевал на чужбине: он решил сэкономить на отеле в Риме и остановился на ночь прямо на асфальте.

А вчера актер показал ролик, снятый во время репетиции спектакля с его участием. Посмотрев видео, желание приходить на постановку вряд ли у кого-то появится, ведь он устроил на сцене настоящий дебош. Бегая из стороны в сторону, актер истерил и ругался матом, объясняя, как должен выглядеть эпизод. Но ведь Алексей Панин мог найти более тактичный способ донести свою мысль.