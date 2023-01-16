"Фашисты": посиневшая вдова Караченцова рассказала о мучительных пытках

74-летняя вдова советского актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина в конце прошлого года оказалась в больничной палате. Женщине диагностировали гипертонический криз и тахикардию. Но даже после выписки ситуация не улучшилась.
После новогодних праздников и отдыха в санатории в городе Сочи, вдова Караченцова пожаловалась на боль в коленях. Врачи диагностировали у Поргиной обострение подагры и отправили на повторную госпитализацию. Оказавшись в стенах больницы, Людмила Андреевна рассказала о мучительных пытках.
Ежедневно вдова Николая Караченцова вынуждена поставлять свои руки и вены под уколы. Посиневшая Поргина уже ждет выписки, что поскорее закончились бесконечные процедуры. И хотя отношение врачей к актрисе очень хорошее, Людмила Поргина больше всего на свете хочет поправиться.
"Врачи аккуратны, хотя я им, шутя, говорю: "Вы как фашисты. Что только со мной не делаете!" — откровенничает Людмила Андреевна.
По слухам, здоровье актрисы сильно пошатнулось на фоне конфликтов в театре "Ленком". Поргина поругалась с руководителем театра Марком Варшавером, из-за чего испытала сильный стресс. Женщина не согласна с тем, что ее ставят исключительно в массовку и желает добиться справедливости.