"Инфаркт": Умирающую Поргину экстренно увезла скорая помощь

Прославленная актриса еще в прошлом году была опечалена тем фактом, что ее – настоящую легенду – поставили играть в массовку. Однако с этим фактом смирилась: решила адаптироваться в театре, ведь в период болезни Николая Караченцова Людмила Поргина сделала паузу в своей карьере.
Смиренно звезда отрабатывала свою "минутную роль" и была уверена, что в следующих спектаклях будет среди главных или хотя бы второстепенных героев. Но каково же было удивление актрисы, когда ее вновь поставили в массовку! На этот раз она не стала терпеть и отправилась на серьезный разговор с директором Ленкома.
На просьбу пообщаться, говорит Людмила Поргина, Марк Варшавер отреагировал неадекватно: распускал руки, оскорблял, а потом, мол, вызвал охрану, приказав "убрать" ее из стен театра. В этот момент вдова Николая Караченцова почувствовала себя плохо, а из Ленкома ее в итоге экстренно увезла скорая помощь.
"Боялась, что инфаркт случится. Приехала домой, ночь не спала: рыдала, плакала. Он мне нахамил, наорал. У меня давление подскочило до 160 и до сих пор не опускается. Хотя мое обычное давление: 100 на 60!" – поведала заслуженная артистка РФ.
К слову, за свое здоровье актриса испугалась не на шутку: на какое-то мгновение ей показалось, что она умирает. А потом Людмила Поргина взяла себя в руки и подумала: "Почему я должна умирать?"