"Люди сошли с ума": запуганная Кабаева прячется после новости о роскошном дворце

Чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр Алина Кабаева является кумиром тысяч спортсменов по всей стране. Однако карьера уже позади, поэтому сегодня она больше занимается общественной и политической деятельностью, активно помогает начинающим коллегам.
Так, недавно Алина Кабаева открыла в Сочи крупный центр для подготовки художественных гимнастов. Благотворительный фонд Заслуженного мастера спорта России приложил немало усилий, чтобы этот объект появился. Теперь региональные команды смогут тренироваться на многофункциональной арене.
С большой благодарностью к художественной гимнастке спортивный центр назвали "Дворец Кабаевой". Однако после этого в информационное пространство вновь ворвалась однофамилица Алины Кабаевой – Александра.
Вообще спортсменка все больше уступает блогерше по популярности. Саша Кабаева более активно в социальных сетях. Там она делится с подписчиками секретной счастливой жизни и рассказывает о детях.
Меж тем, после обращение второй Кабаевой вызвало удивление у фанатов. Она пряталась несколько, не выходила на связь и вот наконец-то решила объяснить свое поведение.
"Люди просто сошли с ума" – пожаловалась однофамилица Алины Кабаевой. Блогерша также подчеркнула, что в последние несколько дней "творится жесть".