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“Плакала очень долго”: родившая сына из пробирки Кабаева узнала о смерти кровиночки через 4 дня

Кабаева, ставшая в прошлом году мамой во второй раз, потрясла народ историей.
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В Сети все меньше обсуждают спортсменку Алину Кабаеву и все больше – ее однофамилицу Сашу Кабаеву. Ее знают как экс-супругу чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового и нынешнюю жену хоккеиста Егора Зайцева. Девушка ведет популярный блог в известной соцсети. За новыми публикациями инфлюенсера следит почти один миллион человек.

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Кабаева ведет и телеграм-канал, где подписчиков гораздо меньше. Там знаменитость подробно рассказывает о своей личной жизни. Например, недавно она поведала поклонникам о том, как он решилась на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). По словам девушки, процедура для нее была очень тяжелой. "Сделали пункцию, проснулась я от ужасных болей. Я плакала очень долго. Было ужасно больно", – рассказала брюнетка.

Через четыре для после подсадки эмбриона в полость матки Кабаева узнала о смерти кровиночки, родного человека – бабушки. Многие могут лишь представить, как себя чувствовала в тот момент беременная. Пережив мучительные процедуры и находясь в ожидании чуда, она лишилась дорогого человека.

Сегодня Кабаева воспитывает двоих сыновей, один из которых, судя по истории, родился, так сказать, из пробирки. Девушка, как счастливая мама, неустанно показывает поклонникам в Сети своих дорогих детей, публикуя свежие фото и видео. А говоря о другой знатной особе — Алине Кабаевой, сложно сказать, испытала ли она счастье материнства, ведь история продолжения ее рода до сих пор покрыта тайной.

Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 21:20 Источник: Telegram-канал Кабаевой ✓ Надежный источник
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