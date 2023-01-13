"Спасибо": окрыленная Кабаева показала свой роскошный дворец

В прошлом году в Сочи состоялось долгожданное открытие крупнейшего центра художественной гимнастики. Объект появился благодаря фонду Алины Кабаевой — Олимпийская чемпионка и политический деятель активно продвигает спортивные инициативы. По этой причине Академию прозвали "Дворцом Кабаевой".
На днях состоялись первые спортивные сборы в Академии художественной гимнастики. Согласно плану, в комплексе будут собираться региональные команды и клубы для тренировок. На встречу с командами пришла сама инициатор стройки Алина Кабаева. Окрыленная и улыбчивая спортсменка радостно позировала с будущими чемпионками и показала свой роскошный дворец.
"Добрая и энергичная Алина Маратовна, спасибо!" — поблагодарили чемпионку родители будущих звезд.
Поклонники отметили отличный внешний вид Кабаевой. Одетая в расслабленный спортивный костюм, Алина собрала волосы в классическую прическу гимнасток, напомнив зрителям времена собственных выступлений. Кроме этого, пользователи социальных сетей заметили, что Алина Кабаева похудела и стала выглядеть очень свежо. Отличный пример молодым гимнасткам, с которыми познакомилась чемпионка.