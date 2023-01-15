"Со всей силы харкал": злющий как сыч Корчевников осквернил труп умершего Кикабидзе

Вечный блюститель православных догм Борис Корчевников не смог возлюбить ближнего своего. Когда умер Вахтанг Кикабидзе, ведущий разразился ядовитой речью.

Третье воскресенье января 2023 года окутал траур из-за кончины великого человека. Талантливый артист Вахтанг Кикабидзе умер в больнице на 85 году жизни. Звезды всех мастей принялись выражать скорбь по поводу этого обстоятельства, а Борис Корчевников и носом не повел. Он лишь написал гадкие слова в адрес покойного.

Подумать только, гендиректор канала "Спас", который в силу полномочий призван сеять в мир сострадание, милосердие и культивировать всепрощение, поступил как настоящий антихрист. Даже далекие он религиозных верований люди в силу этических соображений принимают правило: о покойниках либо хорошо, либо никак. Но Борис Корчевников продолжает гнуть свою линию.

Грубо говоря, телеведущий осквернил труп ушедшего артиста. Воспользовался, так сказать, моментом, когда оппонент не может врезать в ответ на подлое глумление. После того как умер Вахтанг Кикабидзе, журналист написал о нем следующие строки.

"Причем наша любовь – так по-евангельски, кажется, покрывала и все его звериные агрессивные заблуждения и поступки – не помню, чтобы кто-то разносил и плевал в дедушку, когда сам он со всей силы харкал во вскормившую его страну везде, где только мог (орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)", — отреагировал злющий как сыч Борис Корчевников.

Горько стране должно быть не только потому, что Вахтанг Кикабидзе умер. Под маской набожных праведников прячутся люди, которые искажают восприятие богоугодной жизни. Ничего святого!