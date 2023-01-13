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Шоу-бизнес
"Помянем!": в найденной под забором кровавой туше не сразу узнали Ларису Гузееву

"Помянем!": в найденной под забором кровавой туше не сразу узнали Ларису Гузееву

Российская телеведущая Лариса Гузеева закончила новогодние праздники печально.
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Лариса Гузеева в свои 63 года прекрасно выглядит и продолжает строить карьеру. Она не скрывает, что стремится улучшить себя, но периодически срывается. Звезда программы "Давай поженимся!" постоянно лежит в разных реабилитационных центрах и санаториях, пытаясь привести себя в форму, "перестать жрать", похудеть и перезагруиться. Но судя по всему, старания медиков тщетны, ведь врачи в итоге не смогли ее спасти.

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 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Накануне Старого Нового года Лариса Гузеева шокировала своих поклонников страшным снимком. В кадре на снегу под забором из елок лежала какая-то куча-мала, напоминающая тушу, из которой торчало кроваво-красное лицо. Фанаты не сразу поняли, что это Лариса Гузеева со своей прительницей валяются на промерзлой земле. Перед ними стоял поднос с пельменями и рюмками. На фото будто был призыв помянуть старый год и ворваться в новый, судя по угощениям.

"С наступающим, друзья! Удивительное блюдо пельмени! Всегда и везде уместны – за любым столом. Приедается все, кроме этих красавцев. У нас намечается пельменная вечеринка! Присоединяйтесь. И будет нам всем счастье!" – написала Гузеева.

Теперь уже точно можно сказать: "Помянем окончательно уходящий 2022-й год и встретим 2023-й!".

Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 13 января 2023, 19:00 Источник: соцсети • Требует проверки
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