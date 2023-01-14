Полез к ней между ног: несчастную разведенку Самбурскую застукали в пикантной позе с известным актером

Популярная российская актриса театра и кино Настасья Самбурская весьма успешна в творческих начинаниях. За 35 лет она успела попробовать себя в различных фильмах, в качестве телеведущей, модели, певицы и даже продюсера. Конечно, наибольшую славу ей принес сериал "Универ. Новая общага", который выходил на ТНТ.
Несмотря на успехи в карьере, артистка глубоко несчастна в личной жизни. Ей до сих пор не удалось найти спутника жизни. Отношения с белорусским певцом Александром Ивановым (IVAN) дали трещину в 2016 году. Через год звезда кино выскочила замуж за коллегу по цеху Кирилла Дыцевича. Правда, супруги разошлись всего через пару месяцев совместной жизни.
Злые языки поговаривают, Настасья Самбурская обладает тяжелым характером, что мешает ей построить любовь. Периодически в пресс всплывают различные непристойные слухи об актрисе. В общем, скандалы случаются часто.
Возможно, именно поэтому звезда больше концентрируется на работе. Недавно она выложила в социальные сети фото со съемок фильма "Тереза". Настасья Самбурская подчеркнула, что выступила на площадке в качестве продюсера.
Однако внимание поклонников было приковано к одному конкретному кадру. Публика застукала артистку в пикантной позе. На фото видно, как известный актер Семен Шкаликов полез к ней между ног. Снимок получился весьма горячим, однако, вероятно, это просто сцена из фильма.