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"Последние фотографии": изрезанное тело Кадони породило слухи об умышленном убийстве

Влад Кадони мог изменить внешность, уверен пластический хирург.
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В конце прошлого года фанаты программы "Дом-2" узнали страшную новость: телеведущий Влад Кадони покинул проект. Шоумен лично сообщил фанатом об уходе. Он подчеркнул, что не смог найти общий язык с руководством телеканала, новый контракт не был заключен.

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По словам звезды, он собирается покорять новые высоты на ТВ-3. Поклонники в целом отнеслись с понимание, ведь их кумир не раз менял свой образ. Ранее он блистал на шоу "Битва экстрасенсов", демонстрируя сверхъестественные способности на доверчивую публику.

Похоже, Влад Кадони умышленно старается убить свой старый образ. По крайней мере, его решение лечь под нож хирурга породило подобные слухи. По официальной версии, шоумен перенес операцию на позвоночник. Однако пластический хирург Николай Константинов уверен, что артист также решил подправить внешность.

Об этом эксперт рассказал в интервью Пятому каналу. Медик обратил внимание, какие части лица шоумена были изрезаны и исправлены в ходе пластической операции. Под подозрения попали брови, скулы, подбородок и нос.

"Последние фотографии явно с другим носом, на мой взгляд именно пластика с шансом 90% была выполнена", – уверен пластический хирург.

По его словам, в итоге Влад Кадони приобрел более мужественный вид. Специалист также не исключил, что в ходе врачебного вмешательства были использованы импланты.

Влад Кадони. Фото: стоп-кадр канала Super / YouTube
Автор: 13 января 2023, 17:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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