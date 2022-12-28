"Главное условие": Ждущую прибавление скрытную Кабаеву отправляют на лабораторные опыты

Прославленная спортсменка, как известно, очень скрытная. Все детали ее личной жизни знают наверняка лишь ее приближенные люди. А то, что известно широкой публике, основано на слухах или словах "источников". Говорят, что Алина Кабаева – многодетная мама, а отец ее детей – некий известный человек.
Личная жизнь звезды, впрочем, не единственное, что интересует публику. В последнее время народ активно обсуждает похудение гимнастки. По ее словам, главная заслуга в сбросе лишних килограммов – это дробное питание и исключение вредной пищи. Правда, некоторые диетологи к такому методу коррекции фигуры относятся скептически.
Один из специалистов, к примеру, заверил, что Алина Кабаева ждет прибавление сброшенных килограммов, если потеряет мотивацию для похудения. А вот диетолог Ольга Перевалова в разговоре с журналистами отметила, что, исключение вредной пищи любого заставит сбросить вес.
"Если исключить жареное, соленое, сладкое и жирное — похудеешь в любом случае. Это главное условие любой диеты", – говорит эксперт.
А что касается дробного питания, то оно подходит далеко не всем. Так что, Алине Кабаевой и ее последователям надо быть аккуратнее. Собственно, чтобы уберечь гимнастку и других бегущих за стройностью женщин от ошибки, специалист отправила их на лабораторные опыты – сдать генетический тест инсулинорезистентность.
"Если да, то дробное питание не подойдет", – заключила диетолог, анализируя метод сброса килограммов Алины Кабаевой.