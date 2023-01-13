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"Все": Врачи обнаружили посиневшее и обездвиженное тело пораженного сепсисом Костомарова

Печальные новости поступили о Романе Костомарове.
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45-летней звезде фигурного катания стало плохо в ночь с 9 на 10 января, после чего с кашлем и болями в области груди его экстренно увезли в Коммунарку, где он находится до сих пор. О состоянии Романа Костомарова поступали разные новости, а за его выздоровление молилась вся страна.

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Татьяна Александровна Навка фигуристка

Все надеялись, что прославленный спортсмен выкарабкается, но ему, по данным анонимных источников, становится только хуже. Так что, россиянам стоит продолжать просить Всевышнего сохранить жизнь звезде. У фигуриста довольно сложная ситуация – левосторонняя пневмония с гриппом, а организм поражен сепсисом и интоксикацией.

Ежедневно врачи, зайдя в реанимационную палату, находили Романа Костомарова в коме, а на днях, если верить источнику, близкому к ситуации, обнаружили не только обездвиженное, но и посиневшее тело спортсмена – в большей степени такой окраски стали ноги. А произошло это якобы как раз на фоне сепсиса.

Вместе с тем, говорит источник, за лечением звезды фигурного катания следит министр здравоохранения, а медики прикладывают усилия, чтобы помочь и, так сказать, вытащить бывшего партнера Татьяны Навки.

"Доктора делают все возможное, но боятся давать прогнозы", – раскрыл детали состояния Романа Костомарова журналистам источник.

Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik /Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2023, 10:00 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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