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"Люди устанут": психанувший SHAMAN объявил об отказе от песен

Каждый должен иметь право проявить свой талант на равны правах, поэтому Шаман принял справедливое решение.
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Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярославл Дронов) обрел сумасшедшую популярность и всенародную любовь всего за несколько месяцев. До этого сладкоголосый парень участвовать в шоу "Голос" на Первом канале, но так много народу его не знало.

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Когда некоторые артисты начали критиковать Россию и покидать страну, Шаман напротив занял патриотическую позицию и те самым занял сиво нишу, став популярным и востребованным исполнителем. Однако мало кто знает, что Шаман является композитором и сам пишет песни.

Несмотря на это, многие знают лишь его каверы. Судя по всему, это надоело артисту, и он решил показать свой истинный талант. Именно поэтому Shaman психанул и решил постепенно отказаться от каверов на своих концертах и постепенно перейти на собственные хиты, которые он пишет регулярно. Таким образом собственные композиции рано или поздно вытеснят каверы. Да и петь одно и то же уже просто нереально.

"От каких-то песен в концертной программе я вынужден буду отказываться. Потому что невозможно исполнять все песни. Это будет уже концерт не на два часа, а на четыре. Но так — нереально. Люди устанут", – приводит слова певца Shaman Пятый канал.

SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 11 января 2023, 21:00 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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