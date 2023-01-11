Ширвиндт сообщил о смерти Урганта: К сожалению, Иван Андреевич ушел из жизни

Популярный российский телеведущий, продюсер и актер Иван Ургант в последнее время практически пропал с голубых экранов. Рейтинговая программа "Вечерний Ургант" перестала выходить в эфире Первого канала. Официальная версия – изменение сетки вещания и отказ от части развлекательного контента в пользу новостных и аналитических передач.
Кроме того, шоумен не участвовал в съемках очередной части франшизы "Елки". Ему было отказано в проведении некоторых светских мероприятий. Злые зыки поговаривают, что карьера артиста пошла под откос из-за неоднозначной позиции относительно геополитических событий в мире.
Так или иначе, Иван Ургант вернулся с родины предков обратно в Россию. Периодически он ведет небольшие корпоративы, чем и зарабатывает на жизнь.
Однако внезапно Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт заявил о смерти телеведущего, чем шокировал народ. Трагическую весть актер театра и кино сообщил в минувший вторник, 10 января.
"К сожалению, Иван Андреевич ушел из жизни, так сказать, в расцвете своих творческих сил и как-то, знаете, незаметно", – отметил Александр Ширвиндт.
К счастью, оказалось, что это всего лишь юмористический ролик. Артист выступил на фоне надписи "Панорама". Картинка была черной-белой. При этом видео в социальных сетях опубликовал сам Иван Ургант. На кадрах он предстал в образе ведущего "Вечернего Урганта" и заявил о своем возмущении, мол, вот он, жив еще.