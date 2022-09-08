"Классное общение": Дмитриенко откровенно о романе с фигуристкой Валиевой

Когда в апреле фигуристка Камила Валиева закатила пышную вечеринку по случаю своего 16 лет, среди гостей был и Ваня Дмитриенко. Он пришел не с пустыми руками – подарил имениннице огромного плюшевого медведя. А еще Валиева снялась в клипе Дмитриенко на песню "Сила притяжения". Все это породило слухи об их романе.

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