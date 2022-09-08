"Классное общение": Дмитриенко откровенно о романе с фигуристкой Валиевой

"Прекрасный получился клип, с Камилой я чертовски рад был поработать, – радуется Ваня. – Она большая молодец, талантливый человек талантлив во всем, сыграла она великолепно. Ее сцены мы очень быстро снимали, она и свое еще добавляла, очень круто сделала".
В Сети существует немало версий того, как Ваня Дмитриенко познакомился с Камилой Валиевой, а на самом деле, рассказал певец, спортсменке просто понравилась его музыка и познакомились они в соцсети.
"Ребята отметили меня в сторис на интервью, где она говорит, что любит слушать Ваню Дмитриенко. Я такой: "Обалдеть!" И мы с ней потом списались, я позвал ее на свой сольный концерт, после концерта мы с ней познакомились мельком. После она звала меня на свои показы, я приходил, смотрел. И вот в итоге мы решили поработать вместе в клипе", – поделился музыкант.
Теперь Ване и Камиле постоянно приписывают романтичные отношения, но что же происходит в действительности? "У меня есть девушка, ее зовут Саша, с Камилой мы не встречаемся, просто у нас с ней очень классное общение. Мы по-дружески с ней общаемся, – рассказал Ваня в эфире Радио ENERGY. где устроил. live-премьеру новой песни в студии "САЙМОН-ШОУ".