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Шоу-бизнес
"Там засос": Молодящуюся пенсионерку Лолиту отшлепали до черноты под жуткие стоны

"Там засос": Молодящуюся пенсионерку Лолиту отшлепали до черноты под жуткие стоны

Лолита Милявская частенько удивляет народ своими выходками.
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Отрывной брюнетке вот-вот стукнет 59 лет – многие женщины считают себя в этом возрасте пенсионеркой. Певица тоже не скрывает, что с годами не молодеет, однако никак не может избавиться от навязчивого желания что-нибудь учудить, чтобы молодиться. На этот раз Лолита Милявская поделилась с фанатами видеороликом, который их очень удивил!

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

На кадрах такая домашняя, не накрашенная артистка стоит в ванной с огромной белой бумажкой на шее. "Я не знаю, как вам это объяснить..." – начала она свою речь. По кадрам, на самом деле, не понятно, чем в этот момент занята звезда: место с листком она принялась похлопывать намоченными руками, при этом издавая жуткие стоны, когда на кожу попадала очень горячая вода.

В общем, отшлепала себя Лолита Милявская, можно сказать, до черноты! Отклеив бумагу на ее шее появилась временная татуировка. "Ну, красота же!" – воскликнула певица, показывая фанатам результат. Артистка призналась, что прекрасно понимает, сколько ей лет, но ничего не может поделать – ее тянет на развлечения.

Народ, к слову, тоже не сразу распознал, чем занимается артистка.

"Я думала там засос. Смотрела без звука и подумала, что вы шею продули", – написали пользователи в комментариях.

Удивительно, но почти все фанаты Лолиту Милявскую поддержали: мол, возраст – это только цифра, да и отказывать себе в забавах нельзя никогда.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2022, 11:49 Источник: Соцсети • Требует проверки
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