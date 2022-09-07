На шестом месяце: мечтающая о дочке Успенская добилась своего

Любовь Успенская рассказала поклонникам радостную новость, которая навсегда изменила ее жизнь.

Российская певица-шансонье Любовь Успенская в свои 68 лет великолепно выглядит и еще многим может утереть нос. Недавно она стала счастливым опекуном для рыжего малыша от Николая Баскова. Событие навсегда переменило ее.

Радостную новость Успенская поведала фанатам в первый же день. Это случилось месяцев назад. Тогда Николай Басков подарил ей маленького котенка. И теперь Успенская настоящая мамочка для своего маленького чуда. Получается, что сейчас животному идет шестой месяц.

В своем аккаунте Любовь Успенская поделилась трогательным видео, на кадрах которого предстал ее маленький котенок по имени Ника, сообщает Пятый канал.

Малышка отметила свой день рождения в дороге. Любовь Успенская сообщила, что котенок возвращается с ней с отдыха. "Возвращаемся в Москву из Милотичей. Отдохнула Ника на славу", – рассказала Успенская.

Судя по всему, артистка ни на шаг не отходит от своего "ребенка". Она везде берет ее с собой. Это и не удивительно, ведь после стольких передряг, которые ей пришлось пережить с родной дочерью Татьяной Плаксиной, ей хочется тепла и нежности. Заметно, что Любовь Успенская мечтает о дочке или хотя бы внучке, раз так сюсюкается со зверем.