"Пора собирать вещи": Скатившаяся до развода Собчак гонит Богомолова поганой метлой

Уже который месяц народ бурно обсуждает отношения Ксении Собчак с ее известным мужем.



Поводом для сплетен стало то, что звездная парочка стала редко появляться на публике, а звезда путешествует по миру одна. Кажется, что Ксения Собчак сама скатилась до развода, а точнее до того, что ей на каждом шагу его приписывают – и все из-за поступков теледивы.

То же самое уже не в первый раз делает Лена Миро. Светская сплетница в своем блоге снова затронула тему отношений в семье блондинки. Супруги наконец-то вместе вышли в свет и, казалось бы, должны были опровергнуть нескончаемые злые толки. Но внимательная публика нашла, к чему придраться.

Лена Миро посмотрела снимки с мероприятия и заметила, что режиссер не похож на счастливого мужа. И действительно, практически на каждой фотографии он отвернут от Ксении Собчак и с недовольной физиономией смотрит вдаль. Блогер уверена, что театральный деятель терпит свою супругу, причем она, можно сказать, сама гонит его поганой метлой своими скандальными поступками.

"Зачем ему это все? Почему эта слишком активная, но не слишком умная и красивая женщина рядом?" – написала она.

Пользователи оказались солидарны с рассуждениями Лены Миро, но при этом отметили, что режиссер сам выбрал себе такую жизнь, сам совершил ошибку и почему-то не может ничего изменить.

"Исправь и иди дальше. Еще одно напоминание Косте: "пора собирать вещи", – посоветовал народ мужу Ксении Собчак.