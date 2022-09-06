"И такое бывает": забрызганная струей из пипки мужика Малышева приласкала лысую головку

Знаменитая телеведущая уже много лет ведет программу "Жить здорово", которая нередко шокирует зрителей своей манерой подачи материала. Чего только не было в эфире передачи: танцующая матка, женщина, изображающая мужской половой орган, песенка про яички... В общем, перечислять яркие моменты детища Елены Малышевой можно бесконечно!
На этот раз звезда российского телеэкрана вновь удивила публику. В недавнем выпуске поднималась тема высыпаний на лице у подростков, которые так и норовят выдавить появившийся прыщик. В кадре появилась страдающая от этой проблемы юная гостья, которой теледива объяснила, что делать это категорически нельзя, а также наглядно продемонстрировала, почему.
В студии как всегда присутствовали затейливые самодельные модели – на этот раз одна из них изображала прыщ. Коллега Елены Малышевой Герман Гандельман с силой надавил на пипку, из которой хлынула белая жижа, причем мощной струей, чего никто из присутствовавших явно не ожидал.
Жидкость, имитирующая сало, забрызгала пол и, кажется, что слегка попала и на теледиву.
"И такое бывает", – успокоила своего соведущего с лысой головкой звезда.
Гостье программы объяснили, что выходящее из прыща сало может попасть в кровь, а это чревато не только новыми высыпаниями, но и даже проблемами со здоровьем! По словам Елены Малышевой, избавляться от акне следует исключительно медикаментозными методами, и никакие популярные сейчас чистки не помогут, а лишь усугубят ситуацию.