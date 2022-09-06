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Шоу-бизнес
Машина, квартира, дача: Стоцкая рассказала о доходах и роскошных подарках к юбилею

Машина, квартира, дача: Стоцкая рассказала о доходах и роскошных подарках к юбилею

Дмитрий Богачев, компания "Бродвей Москва" в партнерстве с МТС Live и Студией плюс готовят грандиозную премьеру – джукбокс-мюзикл "Ничего не бойся, я с тобой", поставленный по 22 хитам группы "Секрет". Одну из главных ролей в нем исполнится Анастасия Стоцкая – звезда главных столичных мюзиклов последних лет. После очередной репетиции певица и актриса дала эксклюзивное интервью "Дни.ру".
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Ровно через месяц, 7 октября, Анастасия Стоцкая отметит 40-летие. "Проведу юбилей в Санкт-Петербурге, где играю королеву Анну Австрийскую в мюзикле "Графиня де Ла Фер" (постановка Александра Рагулина по мотивам романа "Три мушкетера" – Прим. ред.), – Но разве я выгляжу на 40 лет? (смеется). Что касается подарков, то хотела бы, наверное, и большую квартиру в центре города, и машину, и дачу. Если же говорить серьезно, то я сама себе хозяин, ни от кого не завишу – работаю с 17 лет и могу себе позволить все, что хочу. Я пахарь, как и бабушка и папа. Все Стоцкие – абсолютные трудоголики".

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У Анастасии Стоцкой двое детей – 11-летний сын Александр и 5-летняя дочь Вера. И они понимают, что мама много работает и часто бывает занята. "Я для них не звезда, а, в первую очередь, мама, – признается актриса. – Хотя они много раз были на моих спектаклях, а сын играл даже со мной на одной сцене (наследник появлялся в эпизодической роли в "Шахматах" в образе сына советского гроссмейстера – Прим. ред.). Но за лето он вымахал и мы решили, что больше ему играть не стоит, к тому же у него школа и куча других дел. Ему нравится гитара, он занимается английским с носителем языка, играет в шахматами и даже был летом в шахматном лагере. Хочет пойти на самбо или дзюдо. А если решит потом стать актером, я возражать не буду. Главное, чтобы ему нравилось".

Стоцкую и ее сына часто обсуждают с прессе, пытаясь увидеть с кем-то сходство. "Мне вообще на это плевать, – уверяет Анастасия. – К 40 годам я обросла броней и не обращаю на это внимания. Главное, чтобы не цепляли моих детей. Но и их учу концентрироваться в первую очередь на себе, а не на чужом мнении".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Анастасия призналась, что сама ходит к сыну в школу на родительские собрания. "Никто там у меня не берет автографы, не фотографируется, – признается актриса. – Я скромно прохожу и сажусь в уголок"

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 6 сентября 2022, 00:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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