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Шоу-бизнес
В последний путь: постыдное бегство из России добьет жену иноагента Пугачеву

В последний путь: постыдное бегство из России добьет жену иноагента Пугачеву

В Кремле 30 сентября подпишут договоры о вхождении четырех новых регионов в состав России. Накануне этого события Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом поспешно вылетела из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" в Израиль. Вероятно, на родных палестинах Примадонна поставила крест.
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В последний раз концерт Максима Галкина на Первом канале показали 21 февраля. Через три дня из эфира исчезнут телепрограммы с участием пятого мужа Аллы Пугачевой – "Лучше всех!" и "Сегодня вечером!" А когда весной юморист начал публично клеймить Россию и дискредитировать ее вооруженные силы, то и вовсе поставил крест на своем возвращении на экраны Богохранимой.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Журналисты, редакторы и продюсеры центральных каналов тогда предали Галкина забвению. О нем нельзя было говорить, показывать в кадре даже со спины. Нет такого человека!

16 сентября Минюст внесет шоумена в список физлиц-иноагентов. В министерстве посчитают, что Галкин получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности". Алла Пугачева поддержала пятого мужа и попросила признать иностранным агентом и себя заодно. И тем самым собственноручно завершила свою карьеру в России.

Осень и зима всегда считались самыми хлебными у артистов. В сентябре традиционно стартует новый телесезон, а в ноябре начинаются съемки новогодних "огоньков" и корпоративы. Алла Пугачева снималась в "Новогодней ночи на Первом канале" в последний раз в декабре 2017-го года. После этого номер с ней на песню "Я летала" вставляли во все "огоньки". А Максим Галкин был их ведущим много лет. Но уже очевидно, что теперь его удел – есть с женой-пенсионеркой оливье в Израиле и смотреть на оставшихся в далекой России коллег и друзей лишь по телевизору.

Приглашать Пугачеву на корпоративы тоже теперь никто не будет. Как рассказал инфопродюсер Павел Шеленговский, она уже и так снизила цену в два раза – до 150 тыс евро за выступление. Но все равно желающие веселиться с женой иностранного агента вряд ли найдутся – опасно и непатриотично! Это все равно, что 31 декабря 1941 года в Москве бы выступали фаворитки Гитлера – певица Рита Штрайх или актриса Зара Леандер.

И спешный отъезд Пугачевой в Израиль в дни, когда сплоченность народа важна как никогда, явно не добавит певице любви и популярности. На борт частного самолета в Тель-Авив ей стоило бы взять томик Анны Ахматовой со стихами:

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл,

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был...

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Фото: Дни.ру
Автор: 30 сентября 2022, 11:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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