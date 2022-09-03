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Шоу-бизнес
"Зависимость": упустивший любимую 40-летний Корчевников зашел слишком далеко

"Зависимость": упустивший любимую 40-летний Корчевников зашел слишком далеко

Борис Корчевников никак не создаст семью: виной слишком близкие отношения с матерью, считает специалист
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Бессменный ведущий программы “Судьба человека” Борис Корчевников считается завидным холостяком. Однако идут годы, а он до сих пор не может представить поклонникам жену.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Множество девушек приводил почти 40-летний Корчевников на знакомство с матерью, но встречи эти, по его откровениям, ни к чему не приводили. Неужели, именно мать телеведущего стала причиной неудач сына в личных отношениях? Или же замешаны психологические проблемы? Свой комментарий по этому вопросу дал сексолог Андрей Вилков.

По мнению специалиста, сильная эмоциональная связь между матерью и сыном может сохраняться и в зрелом возрасте, что негативно влияет на личную жизнь мужчины. Иными словами, Корчевников зашел слишком далеко в отношениях с матерью. Видимо, родительница настолько сильно вмешивается в жизнь своего сына и "помогает" ему советами, что не оставляет сыну и шанса на личную жизнь и создание семьи. Именно это, возможно, и стало причиной расставания Корчевникова с последней пассией.

Вилков считает, что, даже если мужчина выберет в жены девушку, одобренную матерью, родительница все равно будет влезать в жизнь пары, провоцируя скандалы.

Дополнительно сексолог отметил, что боязнь "впасть в зависимость от брака, жены и детей", трудоголизм и банальное отсутствие времени влияют на невозможность создать семью.

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3 сентября 2022, 16:49 Источник: Экспресс газета
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