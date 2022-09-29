"Оскорбляет флаг, герб и людей": брызжущего ядом предателя Галкина* отправили на нары

Максим Галкин* продолжает вести свой микроблог и общаться с аудиторией, несмотря на новые громкие титулы от Минюста.
Не всей аудитории юмориста откликается его позиция. Многие подписчики отписываются от, по их мнению, предателя Максима Галкина*. Ему напоминают, что похожие высказывания о родине уже отправили на нары других общественных деятелей.
Брызжущего ядом сарказма Галкина* не оставили без внимания и другие неравнодушные звездные деятели. Клинический психолог и экстрасенс Зираддин Рзаев считает, что шоумен заслуживает жесткого наказания.
"Этот Галкин своими заявлениями оскорбляет флаг, герб России, президента, а также людей, которые добровольно идут на фронт", — заявляет провидец. По его мнению, такие высказывания — это неуважение, а сам Галкин* оскорбляет, гипнотизирует и зомбирует других россиян.
"Я думаю, что столько нарушений от Максима Галкина*, что это уже серьезная уголовная ответственность", — высказывается эксперт.
Рзаев призвал артистов и юмористов заниматься своим делом, ведь каждый должен быть специалистом в своей сфере. В противном случае, по мнению экстрасенса, это закончится катастрофой.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.