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Шоу-бизнес
Брошенная Тарасовым Костенко взвыла из-за трудностей материнства

Брошенная Тарасовым Костенко взвыла из-за трудностей материнства

Анастасия Костенко, жена футболиста Дмитрия Тарасова, рассказала в своем блоге о непростых буднях.
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов в браке уже больше пяти лет. После развода с Ольгой Бузовой футболист не терял время, а сразу обзавелся семьей. За это время звездная пара успела родить троих детей — дочерей Милану и Еву, и сына Алексея.

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Молодая мама часто делится фотографиями детей в своих социальных сетях. Она любит наряжать девочек в разные наряды, а на дни рождения наследников устраивает настоящие шоу. О проблемах материнства Тарасов и Костенко стараются умалчивать, показывая только красивую картинку.

Но на днях брошенная Тарасовым ради работы и съемок модель взвыла из-за навалившихся трудностей. Анастасия поделилась с подписчиками, что в одну из ночей трое маленьких детей не дали им с Дмитрием Тарасовым спать.

"Счастливые" родители. И так кругом переживания, еще и дети сговорились и ночью дали нам дрозда", — пишет мамочка. Возможно, эмоциональное состояние родителей передалось и малышам, поэтому ночью они не смогли полноценно отдохнуть.

Стоит отметить, что даже после бессонной ночи жена Дмитрия Тарасова выглядит очень хорошо. Возможно, с тремя детьми она уже научилась скрывать последствия недосыпа.

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Анастасия Костенко. Фото: Социальные сети.
27 сентября 2022, 15:04 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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