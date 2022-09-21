Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Свидетельство о расторжении брака": Объявлено о разводе усохшей Высоцкой и больного Кончаловского
Наглотавшаяся неизвестных таблеток после ухода мужа Пугачева оставила детей: Что же ты натворил?
Новый наследник престола: любовница принца Уильяма родила ребенка
Перестала скрывать беременность: Округлившаяся Собчак выгуляла огромное пузо
партнеры
Среда
21 сентября
Лента новостей
16:57
Подольская подаст на развод? Пресняков признался жене в связи с лысой путаной
16:51
Бросивший жену Малахов спутался с молоденькой певичкой: Секс-символ
16:20
Бегут, как крысы? Собчак, Богомолова и Виторгана засекли у посольства Израиля
15:18
"Задержка": с посетившей криосауну замороженной Высоцкой случилось чудо
15:06
Свалившейся при смерти Фрейндлих сделали операцию
15:05
В России хотят повысить пособие для беременных
15:02
Погиб бывший ректор МАИ Геращенко: Упал с большой высоты
14:39
Это конец: приставившая к виску револьвер Литвинова нажала на курок
14:37
Малыш на подходе: жена Игоря Николаева близка к рождению крохи
13:59
"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
13:46
"Убогая семейка": изнасилованный матерью жены Солнцев раскрыл детали полового акта
13:43
Кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации в России: адвокат перечислил категории граждан
12:49
Стало хуже: госпитализированный со смертельным недугом Бурунов повторил судьбу Грачевского
12:48
Какие льготы предоставляются для мобилизованных участников спецоперации
12:06
Когда заложенность носа не нуждается в лечении: совет терапевта
11:38
В Подмосковье за неделю выставили на продажу и аренду 63 объекта недвижимости
11:29
"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле
11:16
Наследство по-королевски: что досталось Карлу III от Елизаветы II
11:02
"Я тебе оторву твой писюн!": Пресняков приобщил крошку-сына к пенису и вагине
10:42
С Божьей помощью: Андрей Малахов зарабатывает полтора миллиона рублей в час
10:30
5 советов по обустройству детской от Натальи Подольской
09:45
Несчастным детям Пугачевой и Галкина* вынесли приговор: Такие потом спиваются
09:39
Вдова, дети и бывшая жена: родня делит богатое наследство не оставившего завещания Пускепалиса
08:54
"Ток через все тело": 44-летнюю Пегову схватил удар
08:43
"Адская боль": Дочь сообщила об уходе измученной раком Заворотнюк
06:11
Москвичи вернулись к панельным ЖК
04:19
Получившая новый титул Миддлтон поставила на место язвительную Маркл на похоронах Елизаветы II
02:35
Покупатели из России устремились в Таиланд
00:02
Рождество Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 21 сентября
21:52
"До боли жалко": Петросян сделал заявление о раке
21:43
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
19:45
В Свердловской области бездомная собака искусала школьника
19:18
"До 5 лет лишения свободы": какие проблемы нажила себе вернувшаяся Пугачева
19:02
В Кургане при ДТП пострадал человек
18:18
70 миллиардов: на что потратил деньги транжира Харламов
17:24
"В ловушке": Муцениеце откровенно высказалась о свадьбе Прилучного
17:23
"Принимает наркотики": Малахов чуть не свел в могилу мать Малиновской
16:47
Брошенная Виторганом Нинидзе оголила ноги и пришла на премьеру с другим
16:18
Только живи: потерявшую богатого кормильца вдову Этуша спасают от голодной смерти чужие люди
16:00
"Нет моральных обязательств": Пугачева получила пощечину за измену
15:59
"Опыт спасает": звезда Comedy Woman высказалась о возвращении проекта
14:55
Народ в шоке! Оставшуюся не у дел Доронину растоптали
14:46
"Вызовите скорую": бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек
14:11
Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
13:58
Юбилейный фестиваль "Амурская осень" назвал лучшие фильмы и спектакли страны
13:57
Вся белая: после информации о разводе молодую жену Петросяна нашли в реке
13:54
Срочно! Актер Сергей Пускепалис разбился в ДТП
13:47
В Подмосковье поймали наживающихся на пенсионерах онлайн-мошенников
13:42
"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию
13:11
"С худой овцы хоть шерсти клок": брошенная мужем Пугачева собралась петь в Белоруссии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ковальчук подает на развод? Сбежавший в командировку Чумаков кувыркался в постели с Долиной
"Больно!": еле передвигающуюся звезду "Дома-2" срочно доставили на операцию
Затянем пояса потуже: продюсер обнародовал точную сумму упавших гонораров жены иноагента Пугачевой
Много чести: Пугачева перестала общаться с зазвездившимся SHAMANом
"Вызовите скорую": бьющаяся в конвульсиях после женитьбы Прилучного Муцениеце слетела с катушек
"С худой овцы хоть шерсти клок": брошенная мужем Пугачева собралась петь в Белоруссии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Свалившейся при смерти Фрейндлих сделали операцию

Свалившейся при смерти Фрейндлих сделали операцию

Новые фотографии Алисы Фрейндлих не оставили равнодушными ни поклонников, ни экспертов.
прочитано 688 раз

87-летняя Алиса Фрейндлих известна зрителям по таким культовым фильмам, как "Служебный роман" и "Три мушкетера". Эти роли прославили актрису и навсегда запечатлели ее на страницах советской киноистории. Во время съемок "Служебного романа" актриса даже записала две песни, открыв в себе музыкальные таланты. Как и любая артистка, Фрейндлих тяжело прощается с уходящей молодостью и свежестью.

ПО ТЕМЕ

Отказ от фамилии и актерского рода: внук подверг сомнению талант Алисы Фрейндлих

Почему внук Алисы Фрейндлих отказался от громкой фамилии

Пластический хирург Олег Баниж ближе рассмотрел фотографию актрисы Алисы Фрейндлих. По мнению эксперта, актриса сделала полное омоложение. В такой комплекс могут входить круговая подтяжка лица и блефаропластика — изменение формы век.

Специалист признается, что Фрейндлих отлично выглядит. Если ей действительно сделали операцию по возвращению молодости, звезда обратилась к профессионалу. Лицо актрисы не изменилось, она узнаваема. Вердикт хирурга — все сделано хорошо и элегантно.

Возможно, такой процедурой Алиса Фрейндлих решила порадовать себя после тяжелой болезни. В прошлом году актриса мучилась в больнице с коронавирусом. Свалившейся при смерти Фрейндлих многие пророчили скорый уход, но актриса вопреки всему восстановилась.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алиса Фрейндлих. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
21 сентября 2022, 15:06 Источник: Popcornnews.ru • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Иссохшее лицо, лопнувший имплант и другие ужасы: кто из знаменитостей пожалел о пластике

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Больше нет": Рыжего "Иванушку" закопали на святой земле

Никаких почестей
Шоу-бизнес

"Я тебе оторву твой писюн!": Пресняков приобщил крошку-сына к пенису и вагине

Семья не скучает
Шоу-бизнес

"Убогая семейка": изнасилованный матерью жены Солнцев раскрыл детали полового акта

Разврат средь бела дня
Шоу-бизнес

Несчастным детям Пугачевой и Галкина* вынесли приговор: Такие потом спиваются

Бремя таланта

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида

Спорт

Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу

Регионы

"Ходит голый по улице": неадекватный мужик напугал жителей Подмосковья
В Москве поймали банду действовавших в ресторанах мошенников
В Свердловской области бездомная собака искусала школьника
Жительница Челябинска зарезала сына-алкоголика
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+