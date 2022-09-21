Свалившейся при смерти Фрейндлих сделали операцию

87-летняя Алиса Фрейндлих известна зрителям по таким культовым фильмам, как "Служебный роман" и "Три мушкетера". Эти роли прославили актрису и навсегда запечатлели ее на страницах советской киноистории. Во время съемок "Служебного романа" актриса даже записала две песни, открыв в себе музыкальные таланты. Как и любая артистка, Фрейндлих тяжело прощается с уходящей молодостью и свежестью.
Пластический хирург Олег Баниж ближе рассмотрел фотографию актрисы Алисы Фрейндлих. По мнению эксперта, актриса сделала полное омоложение. В такой комплекс могут входить круговая подтяжка лица и блефаропластика — изменение формы век.
Специалист признается, что Фрейндлих отлично выглядит. Если ей действительно сделали операцию по возвращению молодости, звезда обратилась к профессионалу. Лицо актрисы не изменилось, она узнаваема. Вердикт хирурга — все сделано хорошо и элегантно.
Возможно, такой процедурой Алиса Фрейндлих решила порадовать себя после тяжелой болезни. В прошлом году актриса мучилась в больнице с коронавирусом. Свалившейся при смерти Фрейндлих многие пророчили скорый уход, но актриса вопреки всему восстановилась.