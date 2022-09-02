Почерневший Куценко шокировал народ: Не узнать

Накануне россияне отмечали День знаний. По этому поводу Гоша Куценко решил поздравить пользователей Сети весьма необычным образом. Актер опубликовал в микроблог архивный снимок, который шокировал народ.
Звезда фильма "Любовь-морковь" разместил архивный снимок времен школьных лет, на котором Куценко совершенно не узнать. В то время цветных фотографий не делали, поэтому артист предстал перед народом почерневшим. Но это не главное! Подписчиков удивил не цвет кадра, а наличие волос на голове Куценко. Так, россияне привыкли видеть звезду лысым, что давно уже является его фишкой. Как оказалось, в прошлом актер мог похвастаться шикарной шевелюрой.
"С началом путешествия к свету", – поздравил Гоша всех тех, кто пошел на учебу в сентябре. Поклонники завалили звезду комментариями, они были шокированы внешним видом артиста и отметили, что в молодости Гоша был очень привлекательным молодым человеком. "Какой хорошенький был", "Вааау. Какой молодой", "Какой же красавчик", – написали пользователи Сети.
В это трудно поверить, но раньше Куценко был обладателем длинных волос. Однако потом он решил кардинально сменить имидж. Так, в девяностых актер побрился налысо, чтобы выглядеть более брутальным. Кстати, додумался до этого он поле того, как сходил на свидание с экс-супругой.