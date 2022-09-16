"Люблю": брошенная Пугачева нашла шестого мужа

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева постепенно возвращается к московскому ритму жизни. Она ходит на мероприятия, заглядывает в гости к подругам, а еще успевает гулять по любимому городу. Компанию на таких вылазках ей составляет давний друг певицы — дизайнер Игорь Гуляев. Именно он встречал Примадонну по приезде в столицу. А на прошлых выходных даже сопровождал Аллу Пугачеву с двумя детьми на Дне Города — компания гуляла вчетвером по Красной площади.
Поклонники искренне переживают за Аллу Борисовну и ее отношения. Брошенная мужем на растерзание прессы и завистников, Алла Пугачева одна отбивается от всех нападков, пока Максим Галкин зарабатывает деньги в мировом турне.
Новая компания дизайнера помогает певице не грустить в одиночестве. Однако фанаты не перестают удивляться: неужели после 10 лет брака с Максимом Галкиным Пугачева нашла шестого мужа? Интерес подогревает и недавнее признание Гуляева — он влюблен в певицу с самого детства, передают РИА ФАН.
"Люблю, никогда в жизни не предам, восхищаюсь, потому что она невероятная, легендарная", — нежно признается в чувствах дизайнер.
Примадонна пока не ответила взаимностью. Может быть, Алла Пугачева дожидается, пока все давние поклонники признаются в чувствах — как это сделал недавно шоумен Гоген Солнцев.